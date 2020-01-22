Прем’єр-міністр Олексій Гончарук провів у Давосі засідання Національної інвестиційної ради.

Про це Гончарук повідомив у Facebook.

"Перше засідання Національної інвестиційної ради з моменту обрання нового Президента відбулося сьогодні в Давосі під моїм головуванням. Члени Ради – найбільші іноземні компанії в Україні, які вже протягом багатьох років успішно працюють в Україні і роблять неоціненний внесок в розвиток нашої економіки", - написав він.

За словами Гончарука, учасники Національної інвестради обговорили потенціал подальшого партнерства з Україною.

"Зараз найкращий момент вкладати в Україну. Про це я кажу нашим партнерам", - зазначив він.

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При цьому Прем’єр-міністр нагадав, що Світовий банк суттєво покращив свій прогноз стосовно економічного зростання України з 3% до 3,7% у 2020 році; інфляція швидко сповільнюється – 4,1% у 2019-му році; в Україні для покращення умов ведення бізнесу запрацював Кодекс про банкрутство, вступив в дію закон про стимулювання інвестиційної діяльності; скасовано квазіподаток у вигляді пайового внеску (з 2021 року).

"Чесна конкуренція і рівні правила для всіх – це наша релігія. Ми в це віримо і будемо за це боротися", - заявив Гончарук.

Як повідомлялося, у швейцарському Давосі проходить Всесвітній економічний форум.

Участь у ньому взяли Президент України Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.