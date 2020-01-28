"Інвестиційні няні" працюватимуть на базі UkraineInvest - Милованов

Особистих менеджерів для великих інвесторів уряд планує добирати за допомогою Державної агенції залучення інвестицій UkraineInvest.

Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов в ефірі "Свободи слова" на ICTV, передає кореспондент Укрінформу.

"Операційно це буде вирішуватися на базі UkraineInvest… Це така організація, яка є повністю державною агенцією із залучення інвестицій. На її базі й буде працювати "інвест-няня", - розповів Милованов.

Він зазначив: в уряді розуміють, що таких менеджерів може бути недостатньо, тому планують працювати над збільшенням кількості "інвест-нянь" та навчати їх.

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За словами Милованова, відповідний законопроєкт про "інвест-нянь" може бути розглянутий на засіданні уряду в середу на наступному тижні, а після цього він буде поданий на розгляд Верховної Ради.

Як повідомляв Укрінформ, Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Швейцарії Сімонеттою Зоммаругою в рамках Світового економічного форуму в Давосі розповів, які програми для інвесторів готуються в Україні. Зокрема, йдеться про програму Investment nanny, в рамках якої інвестор отримає особистого менеджера, якщо принесе в Україну від $100 мільйонів.