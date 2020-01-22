Зеленський розповів президенту Швейцарії про програму "інвестор-няня"

Президент Швейцарії Сімонетта Зоммаруга у березні планує здійснити візит до України на запрошення глави держави Володимира Зеленського.

Про це йшлося під час зустрічі Зеленського із Зоммаругою у рамках Світового економічного форуму в Давосі, повідомляє пресслужба Президента України.

"Президент Швейцарії зазначила, що на запрошення Володимира Зеленського планує відвідати Україну вже в березні, щоб обговорити нову програму допомоги на наступні чотири роки", - йдеться в повідомленні.

У ході зустрічі Зеленський підкреслив, що Швейцарія була й залишається важливим торговельним партнером та одним із найбільших інвесторів в економіку України.

Сторони обговорили прогрес у просуванні до миру на сході України, зокрема повернення утримуваних осіб, кораблів та зменшення обстрілів на Донбасі. Також порушувалося питання розширення мандата місії ОБСЄ.

Також Зеленський висловив вдячність за підтримку в реалізації реформ в Україні в межах програм технічної допомоги, яка надається Швейцарією. Йшлося і про питання реабілітації українських військових, підвищення енергоефективності та збільшення інвестицій. Президент України поінформував про нові програми для інвесторів.

"Ми готуємо програму Investment nanny. Якщо інвестор принесе в Україну 100 мільйонів доларів і більше, то він отримає особистого менеджера, який знає п’ять мов і працюватиме з клієнтом цілодобово. Цей менеджер вирішуватиме всі проблеми інвестора в будь-який час. У них будуть державні гарантії. А тих, хто інвестує в наступні 2 роки у приватизацію в Україні 10 мільйонів і більше, ми звільняємо від ПДВ", – розповів Зеленський.