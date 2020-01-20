Гончарук доручив цьогоріч приватизувати понад 300 об'єктів

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук доручив голові Фонду державного майна Дмитру Сенниченку провести у 2020 році прозору приватизацію понад 300 об’єктів.

Про це глава уряду повідомив у Telegram.

"До Нового року ми підготували фундамент для запуску "малої приватизації", а вже цього місяця ми оголосили 87 прозорих аукціонів. Доручив голові Фонду держмайна Дмитру Сенниченку у 2020 році провести прозору приватизацію понад 300 об’єктів, які в плані на цей рік", - наголосив Гончарук.

Він зазначив, що більшість держпідприємств десятиліттями були збитковими для держави, але досить прибутковими для олігархів, які через "своїх" людей на посадах заробляли мільйони.

Прем’єр заявив, що уряд ці схеми ліквідує, і збиткові підприємства будуть приватизовані. При цьому всі стратегічні підприємства залишаться у власності держави, підкреслив він.

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Крім того, Гончарук зазначив, що за останній квартал 2019 року на продаж через е-аукціони виставлено більше об’єктів, ніж за три попередніх квартали 2019 року, а загалом в 2019 році отримано доходів від приватизації вдвічі більше, ніж за весь 2018 рік.

Також він поінформував, що у першому кварталі Фонд держмайна планує оголосити понад 200 аукціонів з новою якістю розкриття інформації.

Для цього Фонд держмайна запустив віртуальну кімнату даних, зазначив Гончарук. "Це пілотний проєкт, де всі документи підприємства будуть доступні в електронному форматі для всіх бажаючих. Інвестор знатиме не лише назву підприємства, а і поточний стан справ", - пояснив він.

Як повідомлялося, в січні Фонд держмайна у тестовому режимі запустив віртуальні кімнати даних про об’єкти приватизації, що має на меті спростити доступ до інформації та прибрати корупцію при її отриманні, збільшити прозорість процесу приватизації, підвищити конкуренцію та ціну об’єктів на аукціонах.

Очікується, що упродовж першого кварталу 2020 року буде впроваджена повноцінна система кімнат даних, що передбачатиме угоду про нерозголошення та розкриття всієї інформації щодо об’єкта. Також планується створення й фізичної кімнати даних, завітавши до якої можна буде ознайомитися з оригіналами документів згідно з відповідним доступом.