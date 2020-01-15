Кабінет міністрів затвердив перелік стратегічних підприємств, які не можна приватизувати.

Про це Прем’єр-міністр Олексій Гончарук написав у Тelegram.

"Уряд затвердив перелік стратегічних підприємств, які не можна приватизувати. Ми погодили відповідний проєкт закону, тепер його має розглянути і схвалити Верховна Рада", - зазначив Гончарук.

За його словами, не підлягають приватизації підприємства, які забезпечують енергетичну незалежність та обороноздатність держави, є природними монополіями, мають критично важливе значення для суспільства.

Прем’єр-міністр також зазначив, що влада має намір посилити контроль за належним користуванням майном та ефективним управлінням стратегічних державних підприємств, які не підлягають приватизації.

До переліку акціонерних товариств, у статутних капіталах яких частка корпоративних прав, що належать державі, не може бути меншою за 50 відсотків +1 акція та не підлягає приватизації, увійшли, зокрема, публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", акціонерне товариство "Магістральні газопроводи України", "Укртрансгаз", Публічне акціонерне товариство "Укрнафта", Акціонерне товариство "Укргазвидобування", акціонерне товариство "Укртранснафта".

У списку також є ПАТ "Київський завод "Радар", Науково-виробниче об’єднання "Київський завод автоматики", Завод "Маяк", Український науково-дослідний інститут авіаційної технології, Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів.

Окрім того, не можна приватизувати Укрзалізницю, Укрпошту, АТ "Хартрон".

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До переліку акціонерних товариств, у статутних капіталах яких частка корпоративних прав, що належать державі, становить 100 відсотків, державних унітарних та казенних підприємств, що не підлягають приватизації, увійшли Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", "Укргідроенерго", Національна енергетична компанія "Укренерго", "Спецоборонмаш", Харківський механічний завод, Центральне конструкторське бюро "Протон".

У списку - Державне підприємство "Антонов", Житомирський бронетанковий завод, Державне підприємство "Завод імені В. О. Малишева", Харківський бронетанковий завод та низка інших.