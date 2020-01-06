Зеленський закликав оманських партнерів приєднатися до великої приватизації в Україні

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з виконавчим президентом Державного генерального резервного фонду Султанату Оман Абдулсаламом аль-Муршиді.

Про це повідомляється на сайті очільника держави.

"Під час зустрічі сторони обговорили торговельно-економічну та інвестиційну співпрацю України й Оману та констатували, що нинішній рівень двостороннього інвестиційного співробітництва не відповідає наявному потенціалу, зокрема у порівнянні з динамічним зростанням торговельних відносин, і погодилися з необхідністю його активізації", - зазначається у повідомленні.

Володимир Зеленський наголосив на тому, що сьогодні Україна пропонує значні можливості для інвестування. Глава держави поінформував про умови та переваги ведення бізнесу в Україні для іноземних інвесторів, створення в нашій державі сприятливого ділового середовища, найпривабливіші сфери для інвестицій і закликав оманських партнерів взяти участь у проведенні великої приватизації в Україні.

Оманська сторона висловила зацікавленість в активізації співпраці в інвестиційній сфері та прийняла запрошення Володимира Зеленського відвідати Україну для ознайомлення з перспективними проєктами та напрямами співпраці.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський перебуває в Омані, куди він відбув разом з родиною рейсовим літаком за власні кошти. У глави держави заплановані зустрічі на найвищому рівні. В Омані Зеленський обговорить торговельно-економічну співпрацю двох країн, зміцнення дипломатичних відносин та залучення інвестицій в Україну.