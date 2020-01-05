Зеленський обговорив у Омані нарощування торговельно-економічної співпраці між країнами

Президент України Володимир Зеленський обговорив під час зустрічі з міністром, відповідальним за закордонні справи Султанату Оман, Юсуфом бін Аляві бін Абдаллою зміцнення відносин між країнами, зокрема нарощування торговельно-економічної співпраці.

Про це повідомляє Офіс Президента у Facebook.

"Під час поїздки до Оману Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром, відповідальним за закордонні справи Султанату Оман, Юсуфом бін Аляві бін Абдаллою. Сторони обговорили зміцнення відносин між країнами, зокрема зробили акценти на нарощуванні торговельно-економічної співпраці", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що було відзначено зростання товарообігу, який торік збільшився на 10%, сягнувши $80 мільйонів, та активізацію контактів на рівні торгово-промислових палат.

"Учасники зустрічі домовилися продовжити практику українсько-оманських бізнес-форумів – з огляду на успішність останніх двох таких заходів у Києві в 2019 році, в яких взяли участь десятки бізнесменів з Оману", - зазначили в ОП.

Президент підкреслив, що "Україна зацікавлена в прямих інвестиціях з Оману, наголосивши на таких перспективних галузях, як енергетика та важка промисловість, будівництво, сільське господарство, інформаційні технології та інновації, розвиток інфраструктури, медицина, туризм".

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський перебуває в Омані, куди він відбув разом з родиною рейсовим літаком за власні кошти. У глави держави заплановані зустрічі на найвищому рівні. В Омані Зеленський обговорить торговельно-економічну співпрацю двох країн, зміцнення дипломатичних відносин та залучення інвестицій в Україну.

Фото: ОП.