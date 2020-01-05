Зеленський полетів в Оман за власні кошти — ОП

Президент України Володимир Зеленський перебуває в Омані, де обговорить торговельно-економічну співпрацю двох країн, зміцнення дипломатичних відносин та залучення інвестицій.

Про це повідомляє Офіс Президента у Facebook.

"Президент Володимир Зеленський перебуває в Омані, куди він відбув разом з родиною рейсовим літаком за власні кошти", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найближчими днями у глави держави заплановані зустрічі на найвищому рівні.

"В Омані Володимир Зеленський обговорить торговельно-економічну співпрацю двох країн, зміцнення дипломатичних відносин та залучення інвестицій в Україну", - наголосили в ОП.

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Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Президент України Володимир Зеленський відпочиває в п'ятизірковому готелі на узбережжі Оманської затоки разом із сім'єю.

Фото: ОП.