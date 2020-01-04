Які емоції в українців викликало новорічне привітання Зеленського

Українці оцінили новорічне привітання Президента Володимира Зеленського на 7,3 з 10 можливих балів.

Йдеться у звіті опитування онлайн-панелі Gradus.

84% опитаних дивилися новорічний виступ Президента, з них 77% дивилися привітання на ТБ.

Більшість емоцій, які викликало привітання Зеленського належать до позитивного спектру:

надія — 36%;

оптимізм — 30%;

інтерес — 29%;

натхнення — 27%;

гордість — 24%;

задоволення — 21%;

радість — 17%.

Лише у 2% привітання викликало страх. На питання відповіли 504 респонденти.

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