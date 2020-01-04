Які емоції в українців викликало новорічне привітання Зеленського
Опитування
Укрінформ
Українці оцінили новорічне привітання Президента Володимира Зеленського на 7,3 з 10 можливих балів.
Йдеться у звіті опитування онлайн-панелі Gradus.
84% опитаних дивилися новорічний виступ Президента, з них 77% дивилися привітання на ТБ.
Більшість емоцій, які викликало привітання Зеленського належать до позитивного спектру:
надія — 36%;
оптимізм — 30%;
інтерес — 29%;
натхнення — 27%;
гордість — 24%;
задоволення — 21%;
радість — 17%.
Лише у 2% привітання викликало страх. На питання відповіли 504 респонденти.
Gradus репрезентує населення міст розміром понад 50 тисяч мешканців у віці 18-60 років.