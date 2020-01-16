Україна — друга серед країн за обсягом інвестицій ЄБРР

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) в 2019 році в рамках 51 проекту в державному і приватному секторах України інвестував 1,1 млрд євро.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook старший радник із зовнішніх зв'язків ЄБРР Антон Усов.

"У 2019 році обсяг нових інвестицій ЄБРР в Україну становив €1,1 млрд в рамках 51 проекту в державному і приватному секторах України", - написав Усов.

Він зазначив, що серед країн операцій ЄБРР Україна торік посіла друге місце за обсягом інвестицій і перше - за кількістю підписаних проектів. 680 млн євро від загального обсягу інвестицій в Україну в 2019 році віднесено до "зеленої" категорії, що є найвищим показником серед всіх країн ЄБРР.

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Як повідомлялося, ЄБРР працює в Україні з 1992 року. За цей час Банк інвестував в українську економіку близько 14,6 млрд євро, профінансувавши 450 проектів. 75 відсотків цих інвестицій припадає на приватний сектор.