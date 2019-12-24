Уряд передав Оператору ГТС України кредити ЄБРР та ЄІБ

Кабміні схвалив постанову про передачу кредитів Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Європейського інвестиційного банку (ЄІБ), що були залучені для ремонту магістрального газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород», від АТ «Укртрансгаз» до ТОВ «Оператор ГТС України.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Олексій Гончарук у Тelegram-каналі.

"Уряд схвалив постанову для проведення капітального ремонту магістрального газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород». Постанова розроблена на виконання низки рішень щодо впровадження моделі анбандлінгу. Мова йде про передачу кредитів ЄБРР та Європейського інвестиційного банку від АТ «Укртрансгаз» до ТОВ «Оператор ГТС України", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, магістральний газопровід «Уренгой-Помари-Ужгород» був введений в експлуатацію у 1984 році, його потужність — 27,9 млрд кубометрів газу на рік, протяжність по території України — 1 160 км. Він є одним із основних трубопроводів для транзиту природного газу в країни Європи.

Ремонт газопроводу здійснюється за рахунок власних коштів Укртрансгазу, а також кредитних коштів міжнародних фінансових організацій, а саме ЄІБ та ЄБРР.