Оператор ГТС України пройшов сертифікацію ЄС

Секретаріат Енергетичного співтовариства ЄС схвалив видачу сертифікації оператору газотранспортної системи України.

Про це йдеться на сайті Енергетичного співтовариства.

"Рішенням, прийнятим сьогодні в рамках Третього енергетичного пакету, Секретаріат підтвердив, що новостворений оператор газотранспортної системи України, GTSO, відповідає вимогам європейського законодавства", - йдеться у повідомленні.

Надання сертифікації Європейським енергетичним співтовариством означає, що Україна здійснила анбандлінг ГТС від Нафтогазу відповідно до європейського законодавства. Відокремлення з Нафтогазу газотранспортної системи України відповідає всім вимогам, отже через українську ГТС можна здійснювати транзит російського газу до Європи.

"Як наслідок, Оператор ГТС України буде функціонувати як незалежний оператор з 1 січня 2020 року", - йдеться у повідомленні Енергетичного співтовариства.

Як повідомлялося, з 1 січня 2020 року діяльність з транспортування газу буде виокремлена зі структури НАК "Нафтогаз України". Україна отримає незалежного оператора ГТС, який стане контрагентом у майбутніх транзитних контрактах.

За словами міністра енергетики та захисту довкілля Олексія Оржеля, анбандлінг відбуватиметься за моделлю ISO (Independent System Operator) з переходом в OU (Ownership unbundling).

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Після анбандлінгу (відокремлення) модель ISO з 1 січня перетвориться на OU таким чином, що Нафтогаз втрачає право власності на газотранспортну систему, а правомочним власником стає держава в особі Мінфіну.

Анбандлінг - це відокремлення діяльності з транспортування природного газу (діяльності оператора ГТС) від його видобутку та постачання. Здійснюється на виконання ст. 9 Директиви 2009/73/ЄС.

Фото: Нафтогаз