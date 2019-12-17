Оператор ГТС України пройшов сертифікацію ЄС

Оператор ГТС України пройшов сертифікацію ЄС

Укрінформ
Секретаріат Енергетичного співтовариства ЄС схвалив видачу сертифікації оператору газотранспортної системи України.

Про це йдеться на сайті Енергетичного співтовариства.

"Рішенням, прийнятим сьогодні в рамках Третього енергетичного пакету, Секретаріат підтвердив, що новостворений оператор газотранспортної системи України, GTSO, відповідає вимогам європейського законодавства", - йдеться у повідомленні.

Надання сертифікації Європейським енергетичним співтовариством означає, що Україна здійснила анбандлінг ГТС від Нафтогазу відповідно до європейського законодавства. Відокремлення з Нафтогазу газотранспортної системи України відповідає всім вимогам, отже через українську ГТС можна здійснювати транзит російського газу до Європи.

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"Як наслідок, Оператор ГТС України буде функціонувати як незалежний оператор з 1 січня 2020 року", - йдеться у повідомленні Енергетичного співтовариства.

Як повідомлялося, з 1 січня 2020 року діяльність з транспортування газу буде виокремлена зі структури НАК "Нафтогаз України". Україна отримає незалежного оператора ГТС, який стане контрагентом у майбутніх транзитних контрактах.

За словами міністра енергетики та захисту довкілля Олексія Оржеля, анбандлінг відбуватиметься за моделлю ISO (Independent System Operator) з переходом в OU (Ownership unbundling).

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Після анбандлінгу (відокремлення) модель ISO з 1 січня перетвориться на OU таким чином, що Нафтогаз втрачає право власності на газотранспортну систему, а правомочним власником стає держава в особі Мінфіну.

Анбандлінг - це відокремлення діяльності з транспортування природного газу (діяльності оператора ГТС) від його видобутку та постачання. Здійснюється на виконання ст. 9 Директиви 2009/73/ЄС.

Фото: Нафтогаз

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