Зеленський підписав закон про відокремнення ГТС

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про анбандлінг НАК "Нафтогаз України".

Про це у Facebook повідомила заступник керівника ОП Юлія Ковалів.

"Президент підписав закон про по відокремлення діяльності з транспортування природного газу (анбандлінг). Закон забезпечує необхідні умови для виконання зобов’язань України щодо відокремлення діяльності з транспортування газу та забезпечення діяльності оператора газотранспортної системи відповідно до європейського законодавства", - зазначила вона.

Ковалів також додала, що "попри намагання блокувати та затягувати прийняття рішень, Україна впевнено рухається на шляху до європейської інтеграції та демонструє готовність до сертифікації оператора газотранспортної системи відповідно до правил ЄС та Третього енергетичного пакету".

Як повідомлялося, закон "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу" був ухвалений ще 31 жовтня.

Сьогодні ж, 15 листопада, депутати голосували за усунення неузгодженостей у тексті документа. Правки до законопроєкту погоджувалися протягом двох тижнів.

Метою закону є забезпечення виконання зобов'язань України щодо відокремлення діяльності з транспортування природного газу, електричної енергії та забезпечення діяльності оператора газотранспортної системи, оператора системи передачі за протоколом про приєднання України до договору про заснування Енергетичного співтовариства та відповідних положень Угоди про асоціацію з ЄС.

Документ забороняє приватизацію та відчуження у будь-якому вигляді ГТС України або частини її активів.