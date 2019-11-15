Відокремлення ГТС: Гончарук підозрює, що у Раді працює ФСБ

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявляє, що анбандлінг української ГТС може блокуватися у Верховній Раді через роботу російської ФСБ.

Про це він заявив з трибуни Верховної Ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Росіяни дуже не хочуть, щоб у нас вийшло підготувати нашу газотранспортну систему і нашого оператора до продовження контракту. Подивіться на репліку, яку сказав вчора пан Путін. Він сказав: "Та ми готові! Дешевий газ для України, транзит - звичайно. Але ж українці не впораються з тим, щоб підготувати транзитну систему", - наголосив Гончарук.

Він нагадав, що наприкінці жовтня Верховна Рада проголосувала за анбандлінг.

"Після того окремі депутати заблокували рішення своєю постановою. І морочили нам голову всякими різними хитромудрими правками... Не ведіться на маніпуляції. У мене є підозра, що тут працює ФСБ, друзі. Але щодо цього треба робити окремі висновки", - зазначив Гончарук.

За його словами, уряд спільно з парламентом та європейськими партнерами шукали прийнятні формулювання для законопроєкту.

"Сьогодні ми вночі отримали останнього листа від європейців про підтвердження. Спробували знайти формулювання, які ні у кого не викличуть сумнівів: українська ГТС на 100% залишається в України у власності", - підсумував прем'єр.

Як повідомляв Укрінформ, 31 жовтня парламент ухвалив у другому читанні та в цілому проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу" №2239-1.