Оржель пообіцяв, що анбандлінг Нафтогазу відбудеться вчасно

Процес анбандлінгу НАК "Нафтогаз України" завершиться до кінця 2019 року.

Про це міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель написав у Facebook.

"Вчора Путін заявив, що продовження транзиту газу через Україну можливе лише, якщо ми встигнемо до Нового року провести анбандлінг Нафтогазу. Анбандлінгу бути! І сьогодні ми це довели! Законопроект про анбандлінг №2239-1 прийнято! Вітаємо! Дякуємо усім депутатам, які відстоюють інтереси України!" - написав Оржель.

Він наголосив, що газотранспортна система (ГТС) залишається у 100% власності держави.

Як повідомлялося, закон "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу" був ухвалений ще 31 жовтня.

Сьогодні ж, 15 листопада, депутати голосували за усунення неузгодженостей у тексті документу. Правки до законопроекту погоджувалися протягом двох тижнів.

Метою закону є забезпечення виконання зобов'язань України щодо відокремлення діяльності з транспортування природного газу, електричної енергії та забезпечення діяльності оператора газотранспортної системи, оператора системи передачі за протоколом про приєднання України до договору про заснування Енергетичного співтовариства та відповідних положень Угоди про асоціацію з ЄС.

Документ забороняє приватизацію та відчуження у будь-якому вигляді ГТС України або частини її активів.

Анбандлінг відбуватиметься за моделлю ISO (Independent System Operator) з переходом в OU (Ownership unbundling).

Після анбандлінгу (відокремлення) модель ISO з 1 січня перетвориться на OU таким чином, що Нафтогаз втратить право власності на газотранспортну систему, а правомочним її власником стає держава в особі Мінфіну.