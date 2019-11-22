Коболєв: Зробили ще один вагомий крок до відокремлення оператора ГТС

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комінальних послуг, схвалила попереднє рішення про сертифікацію ТОВ "Оператор ГТС України".

Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України".

"ТОВ "Оператор ГТС України" отримав схвальне попереднє рішення НКРЕКП про сертифікацію товариства як оператора ГТС. Копія такого рішення наразі буде відправлена разом з іншою інформацією по запиту на сертифікацію в Секретаріат Енергетичного співтовариства", - йдеться у повідомленні.

У Нафтогазі уточнили, що після отримання позитивного висновку Секретаріату Енергетичного співтовариства НКРЕКП зможе прийняти остаточне рішення, яке дасть змогу ТОВ "Оператор ГТС України" розпочати роботу в статусі юридично відокремленого Оператора ГТС з 1 січня 2020 року.

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"Всупереч заявам наших північних контрагентів ми довели, що завдяки координації зусиль професіоналів можна реалізовувати найамбітніші проєкти у стислі строки. Попереду ще багато роботи, але робимо все, щоб анбандлінг було завершено вчасно і на високому рівні", – цитує пресслужба НАК голову правління Нафтогазу Андрія Коболєва.

Сам Коболєв у Facebook зазначив, що нинішнє рішення регулятора означає, що черговий вагомий крок на шляху до відокремлення оператора ГТС успішно зроблено. Остаточне ж рішення очікується у другій половині грудня. "На нас очікує ще багато роботи, пов’язаної з передачею ГТС під контроль Мінфіну та трансфером активів між Укртрансгазом та новим Оператором ГТС", - додав він.

За словами голови правління НАК, анбандлінг відбувається у повній відповідності до плану, а його завершення важливе як у контексті переговорів з Росією, так і для приведення українського законодавства у відповідність до європейського.

Як відомо, ТОВ "Оператор ГТС України" розраховує отримати сертифікацію як оператор газотранспортної системи до кінця поточного року, адже з 1 січня Оператор ГТС буде відокремлений від групи Нафтогаз (анбандлінг) та переданий в управління державної компанії ПАТ "Магістральні газопроводи України" (МГУ), підпорядкованому Міністерству фінансів України. МГУ буде володіти 100% акціями Оператора.

Такий план дій передбачений постановою Кабінету міністрів України №840 "Про відокремлення діяльності з транспортування природного газу та забезпечення діяльності оператора газотранспортної системи".