У Нафтогазі прокоментували нові тарифи на транзит газу із РФ

Нові тарифи на транспортування газу територією України є конкурентними і вигідними для України. Водночас, пряме порівняння старих і нових тарифів є некоректним через зміну принципів, за якими вони встановлюються.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко.

"Зазначу, що ці тарифи є конкурентними. Для України новий принцип є більш вигідним", - підкреслив Вітренко.

Водночас, він відмовився називати конкретні цифри, посилаючись на конфеденційність такої інформації.

"Плата за організацію транзиту, яка вказана у контракті з Газпромом, є конфіденційною інформацію, оскільки контракти є конфіденційними (звичайна практика між комерційними компаніями). Але самі тарифи на транспортування газу встановлює регулятор (Національна комісія) і вони опубліковані на його веб-сайті. Нафтогаз лише додає плату за свої послуги (зрозуміло, що ця плата не може бути від’ємною)", - посадовець.

За словами Вітренка, згідно з тарифами, встановленими НКРЕКП, гарантовані доходи від транзиту мають скласти 7,2 млрд дол за п’ять років.

"Тільки гарантовані доходи від транзиту, то цю цифру я вже вказав у попередньому дописі: більше 7,2 млрд доларів за п’ять років. Враховуючи загальний обсяг гарантованих потужностей (65 млрд кубометрів на 2020 рік і потім по 40 млрд на наступні 4 роки; тобто 225 млрд кубометрів за 5 років), виходить, що за тисячу кубометрів наперед заброньованих потужностей Газпром заплатить щонайменше 32 долари", - зазначив він.

При цьому, за словами Вітренка, доходи від транзиту значно перевищують витрати на транзит.

"Гарантовані доходи від транзиту значно перевищують (маржинальні) витрати на транзит. Тобто від цього Україна виграє, а не програє. Ті, хто кажуть, що за цих обсягів транзит буде збитковим, скоріш за все, не розуміються на економіці транспортування газу. Або просто хочуть покритикувати", - зауважив він.

ВІтренко також наголосив, що пряме порівняння тарифів є некоректним через зміну принципів.

"Якщо порівнювати з попереднім контрактом на транзит, то важливо усвідомлювати, що пряме порівняння є некоректним через зміну принципів. За старим контрактом Газпром щомісяця платив за об’єм протранспортованого газу, за новим контрактом - за заброньовані потужності на точках входу і виходу", - пояснив він.

За словами Вітренка, новий принцип формування тарифів відповідає європейським стандартам.

"Якщо виходити з припущення, що Газпром повністю завантажить заброньовані потужності, то базовий рівень (за замовлені потужності на рік або більше наперед) трохи зріс. Але чим менше завантаження заброньованих Газпромом потужностей, тим більшим для Газпрому буде ефективний тариф на транзит. Тарифи за потужності, замовлені наперед на більш короткий термін, зростають більш суттєво. Це такий європейський принцип, який стимулює користувачів системи бронювати потужності на більш довгостроковий період, і це теж вигідно для України", - зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, 30 грудня у Відні завершилисьчотириденні перемовини з "Газпромом" про транзит газу. У результаті тристоронніх переговорів Україна-Росія-Європейський Союз сторони підписали новий контракт. Його підписали на 5 років з можливістю пролонгації ще на 10 років на аналогічних умовах за принципом "качай або плати". Мінімальні гарантовані обсяги прокачки — 65 млрд м куб газу на перший рік та по 40 млрд м куб на наступні 4 роки.