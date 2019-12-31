Транзит наступного року може сягнути 75 мільярдів кубометрів - Коболєв

Обсяги транзиту наступного року можуть перевищити мінімально гарантовані і сягнути 75 млрд кубометрів.

Про це на брифінгу поінформував голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За інформацією, якою я володію, Російська Федерація не має судна, яке могло б добудувати Північний потік-2. Якщо це припущення правильне, то у такому випадку обсяг транзиту українською територією може сягнути 75 млрд кубометрів", - сказав Коболєв.

Брифінг голови правління Нафтогазу Андрія Коболєва / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

За його словами, у цьому році обсяг транзиту становив 90 млрд кубометрів, однак наступного року буде втрачений той обсяг, який перекинуть на добудований "Турецький потік" - 15 млрд кубометрів.

"Залишається 75 млрд кубометрів. Я б очікував на цьому рівні", - додав Коболєв.

При цьому він зазначив, що тариф на прокачування гарантованих обсягів лишився незмінним. "Тариф встановлював регулятор на підставі європейських правил", - заявив Коболєв.

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Як повідомляв Укрінформ, 30 грудня Україна та Росія підписали контракт на транзит газу на 5 років.

Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ