Транзит наступного року може сягнути 75 мільярдів кубометрів - Коболєв
Про це на брифінгу поінформував голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"За інформацією, якою я володію, Російська Федерація не має судна, яке могло б добудувати Північний потік-2. Якщо це припущення правильне, то у такому випадку обсяг транзиту українською територією може сягнути 75 млрд кубометрів", - сказав Коболєв.
Брифінг голови правління Нафтогазу Андрія Коболєва / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ
За його словами, у цьому році обсяг транзиту становив 90 млрд кубометрів, однак наступного року буде втрачений той обсяг, який перекинуть на добудований "Турецький потік" - 15 млрд кубометрів.
"Залишається 75 млрд кубометрів. Я б очікував на цьому рівні", - додав Коболєв.
При цьому він зазначив, що тариф на прокачування гарантованих обсягів лишився незмінним. "Тариф встановлював регулятор на підставі європейських правил", - заявив Коболєв.
Як повідомляв Укрінформ, 30 грудня Україна та Росія підписали контракт на транзит газу на 5 років.
Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ