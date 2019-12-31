Різниця між доходами Нафтогазу та Оператора ГТС буде мінімальною - Коболєв

Різниця між доходами НАК "Нафтогаз України" та ОГСТУ буде мінімальною.

Про це на брифінгу повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Що цікавить багатьох: є чіткий розподіл доходів між Нафтогазом та оператором. Левова частина доходів буде йти оператору. Різниця між доходами Нафтогазу і Оператора - мінімальна, вона становить менш як 10%", - розповів Коболєв.

Голова правління наголосив, що для України важливо завершити реформу ринку природного газу.

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"Ми погодили новий план анбандлінгу Нафтогазу, який дозволив нам отримати сертифікацію. З 1 числа новий незалежний оператор буде повною мірою працювати. Цю проблему ми встигли вирішити, але з точки зору законодавства чи регуляторних актів ринок природного газу не досягнув відповідності європейському законодавству", - сказав Коболєв.

"Позиція Газпрому передбачувана. Вони не готові брати на себе ризики неефективного європейського законодавства. Тому ці ризики на себе взяв Нафтогаз, виступаючи буфером між Газпромом та Україною. Для нас ці ризики є звичними, але ми не в захваті від такого варіанту. Це елемент компромісу... Це є нестандартним елементом, для нас він не був неочікуваним", - додав Коболєв.

Як повідомлялося, вчора Україна підписала транзитний контракт, який включає пакет з трьох документів. Серед угод - договір про організацію транзиту, який був підписаний між Нафтогазом та Газпромом.

Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ