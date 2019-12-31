Транзитний контракт містить принцип "качай або плати" - Вітренко

Транзитний контракт, що був підписаний між Україною та Росією, укладений за європейськими правилами та містить принцип "качай або плати".

Про це написав у Facebook виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

"Ми підписали контракт на транзит за принципом «качай або плати» на п’ять років... Зауважу, що це перший раз в історії України, коли Газпром уклав контракт на транзит за європейським принципом «качай або плати». Також зазначу, що гарантовані обсяги транзиту за цим принципом значно перевищують обсяги, що називали наші міжнародні партнери як варіант, який вони спробують забезпечити для України, і на який ми маємо погодитися", - написав Вітренко.

Він вказав, що Україна очікує, що гарантовані обсяги — це мінімум, а не максимум, який буде прокачаний.

"При цьому додаткові обсяги з більшою гнучкістю бронювання будуть оплачуватися за вищим тарифом", - зазначив Вітренко.

За його словами, визначною подією для України є також перехід на європейські правила щодо транзиту газу.

"Десятиріччями ми працювали за правилами, які склалися ще за радянських часів. Це блокувало транзит для використання тільки Газпромом, а також не дозволяло нам повністю інтегруватися в європейський ринок. Тепер це в минулому. Нові правила — це більша прозорість, надійність поставок газу, краща конкуренція на ринку, додаткові доходи", - додав представник НАК.

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Нагадаємо: Україна підписала транзитний контракт, який складається з трьох документів: міжоператорська угода між Оператором ГТС України (ОГТСУ) та Газпромом, договір про організацію транзиту між Нафтогазом та Газпромом, мирова угода між Нафтогазом та Газпромом, згідно з якою сторони відмовляються від взаємних претензій за контрактами 2009 року.

Нафтогаз відзначив зацікавленість Газпрому у можливості у майбутньому відновити постачання газу в Україну з урахуванням принципу формування вартості газу на базі ціни європейського хаба NCG.

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Питання щодо постачання газу не є частиною пакетних домовленостей. Підписані угоди також не стосуються питання судових позовів підприємств групи Нафтогаз проти Російської Федерації щодо захоплених активів групи в АР Крим.