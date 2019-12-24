Оржель сказав, скільки мільярдів отримає Україна за транзит російського газу

За 5 років транзиту російську газу через територію України офіційний Київ має отримати щонайменше 15 мільярдів доларів.

Як написав міністр енергетики Олексій Оржель у своїй авторській колонці на "Економічній правді", за підсумками домовленостей, які уклали нещодавно Москва та Київ, російський монополіст має виплатити Україні 2,9 мільярда доларів, плюс пеню за рішенням Стокгольмського арбітражу.

"Орієнтовний прибуток, з яким Україна вийшла з цієї зустрічі, це понад 3 мільярди доларів за арбітражем, плюс орієнтовно 3 мільярди доларів за транзит у рік протягом 5 років. Отже, в п’ятирічній перспективі ми отримаємо близько 18 мільярдів доларів, з них 3 - живими грошима – вже до нового року. І це – без жодних кабальних умов щодо придбання російського газу", – підкреслив міністр.

Оржель додав, що 12,2 мільярда доларів, про які мовиться у протоколі, це – потенційний виграш в арбітражі за упущену вигоду.

"Тут є три ключові моменти: сама цифра і слова "потенційний" та "упущена". Ми могли б їх отримати, якби Газпром повністю відмовився від транзиту через Україну та не пускав сюди інших. Крім того, арбітраж – це довгий і витратний процес. Припустимо, ми б отримали 12,2 мільярда доларів (мінус судові витрати) протягом 3-5 років, якби наша ГТС стояла порожньою... За наявними домовленостями ми маємо отримати більше від транзиту, ніж могли б виграти в суді за його відсутності", – зазначив міністр.

Як повідомляло агентство, раніше голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус зазначив, що 3 мільярди, які Росія має виплатити Україні за рішенням Стокгольмського арбітражу, можуть піти на декілька цілей, серед яких - погашення кредитів, інвестиції у збільшення видобутку власного газу та поповнення державного бюджету.