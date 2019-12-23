Герус розповів, куди підуть $3 мільярди, які Газпром має виплатити Нафтогазу

Три мільярди доларів, які "Газпром" має виплатити "Нафтогазу" за рішенням Стокгольмського арбітражу, використають на декілька цілей.

Про це в студії Громадського розповів голова енергетичного комітету Ради, народний депутат Андрій Герус.

"По-перше, у них (у Нафтогазу — ред.) є певні кредити, тобто це може бути погашення кредитів. Друге, це можуть бути кошти, які можуть інвестуватися у збільшення видобутку газу, це також важливо. І третє — Нафтогаз це держана компанія, відповідно це дивіденди для держави — це поповнення державного бюджету", — зазначив Герус.

Нагадаємо: 21 грудня на сайті Кабінету міністрів України опублікували протокол зустрічі представників Європейського союзу, України та Російської Федерації, а також компаній цих країн (ООО «Оператор газотранспортної системи України», НАК «Нафтогаз України», ПАО «Газпром»).

Документ передбачає виплату «Газпромом» до 29 грудня 2,9 мільярда доларів США пені, присудженої Стокгольмським арбітражем, відкликання сторонами усіх позовів, поданих одне проти одного, щодо яких станом на зараз немає рішення, зняття арештів із майна «Газпрому», а також відмову від претензій у майбутньому щодо контрактів на постачання і транзит газу від 19 січня 2009 року. Після цього «Газпром» та «Оператор газотранспортної системи України» мають укласти договір про транзит газу через Україну.

Фото: hromadske