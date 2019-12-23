Нафтогаз працює над текстами транзитних угод із Газпромом - попереду узгодження деталей

НАК "Нафтогаз України" працює над текстами транзитних угод, що передбачені протоколом, укладеним на урядовому рівні між представниками України, Росії та ЄС 20 грудня 2019 року.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

"Нафтогаз проаналізував протокол, укладений на урядовому рівні між представниками України, Росії та ЄС 20 грудня 2019 р. Компанія вітає визнання російською стороною необхідності виконувати рішення арбітражів 2017-2018 рр. та її намір продовжувати транспортування газу в ЄС територією України. Нафтогаз працює над текстами угод, які передбачені протоколом", - ідеться у повідомленні.

Зокрема, йдеться про угоду про врегулювання взаємних претензій, договір про організацію транзиту між НАК "Нафтогаз України" та ПАТ «Газпром» і договір бронювання потужностей між Нафтогазом та ТОВ «Оператор ГТС України» (ОГТСУ).

Крім того, ОГТСУ продовжує узгодження із представниками Газпрому тексту договору про взаємодію операторів мереж. Укладення такого договору є першим кроком для створення технічної можливості для продовження транзиту російського газу після 1 січня 2020 року.

Нафтогаз проводитиме переговори з Газпромом та іншими залученими сторонами для узгодження детальних юридичних та комерційних умов.

"Нафтогаз робить все залежне від компанії, щоб транзит газу до ЄС територією України продовжився 1 січня 2020 року", - наголосили у НАК.

Як повідомляв Укрінформ, на переговорах у Мінську 20 грудня представники Єврокомісії, України та РФ досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу територією України.

Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель на брифінгу 21 грудня повідомив, що транзитний договір по газу між Україною та Росією планується на п'ять років із можливістю його пролонгації на десять років. Він зауважив, що обсяги, які зафіксовані, мінімально гарантовані для транзиту: 65 млрд кубометрів на перший рік, по 40 млрд кубометрів - на наступні чотири роки.

3 1 грудня 2019 року закінчується дія договору між господарюючими суб'єктами України та Росії щодо умов транспортування російського природного газу по українській території в Європу.