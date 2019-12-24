У Нафтогазі назвали дату остаточних переговорів з Газпромом - проєкти контрактів готові

НАК "Нафтогаз" підготував проєкти контрактів, готових до підписання, і новий раунд перемовин з російським "Газпромом" щодо транзиту газу через територію України відбудеться 26 грудня.

Про це написав виконавчий директор компанії Юрій Вітренко на своїй сторінці у Facebook.

"... ми вже встигли виконати “домашнє завдання” — підготували проєкти контрактів, які готові до підписання.

26 грудня команди Нафтогазу та Газпрому зустрінуться, аби остаточно погодити умови договорів", - наголосив Вітренко.

За його словами, кожна сторона має свої проєкти договорів, а от підписати потрібно лише один комплект.

"Власне 26 грудня ми й будемо працювати над спільним варіантом", - додав він.

Вітренко підкреслив, що спільний варіант не означає, що передбачаються суцільні поступки з нашого боку: "Ми в жодному разі не дамо поступитися національними інтересами України".

Він висловив сподівання, що вдасться погодити умови договорів та завершити цей процес уже в п’ятницю, 27 грудня.

"Але якщо буде така необхідність, робота триватиме й на вихідних. Аби забезпечити транзитний контракт для України та не підвести наших європейських партнерів", - запевнив керівник компанії.

Як повідомляв Укрінформ, на переговорах у Мінську 20 грудня представники Єврокомісії, України та РФ досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу територією України.

Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель на брифінгу 21 грудня повідомив, що транзитний договір по газу між Україною та Росією планується на п'ять років із можливістю його пролонгації на десять років. Він зауважив, що обсяги, які зафіксовані, мінімально гарантовані для транзиту: 65 млрд кубометрів на перший рік, по 40 млрд кубометрів - на наступні чотири роки.

3 1 грудня 2019 року закінчується дія договору між господарюючими суб'єктами України та Росії щодо умов транспортування російського природного газу по українській території в Європу.