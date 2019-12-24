Росія може не виконати свої обіцянки щодо транзиту газу — Вітренко

У "Нафтогазі" визнали, що існує ризик, коли РФ може відмовитися від транзиту газу через Україну в той час, як вона вже відкличе свої позови проти російського "Газпрому".

Про це в ефірі Громадського заявив виконавчий директор НАК "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

"Якщо ми відмовимось від нових позовів, а ми маємо це зробити, якщо транзит залишиться. А потім транзиту не буде, і виходить, що ми відмовилися від позовів без жодного сенсу, це є дуже великий ризик", — сказав він.

Вітренко наголосив, що саме тому Україна працює над «системою договорів, які мінімізують або повністю приберуть цей ризик».

"І це складна така справа, і тому є ризик того, що навіть домовленості, які були досягнуті, вони не будуть реалізовані. Я сподіваюся, що конструктивна робота, добросовісна робота з усіх сторін зробить так, щоб цього не сталося", — зазначив глава "Нафтогазу".

Він додав, що НАК розраховує на підтримку європейських партнерів і на політичну підтримку з боку керівництва України.

Як повідомляв Укрінформ, на переговорах у Мінську 20 грудня представники Єврокомісії, України та РФ досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу територією України.

Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель на брифінгу 21 грудня повідомив, що транзитний договір по газу між Україною та Росією планується на п'ять років із можливістю його пролонгації на десять років. Він зауважив, що обсяги, які зафіксовані, мінімально гарантовані для транзиту: 65 млрд кубометрів на перший рік, по 40 млрд кубометрів — на наступні чотири роки.

3 1 грудня 2019 року закінчується дія договору між господарюючими суб'єктами України та Росії щодо умов транспортування російського природного газу по українській території в Європу.