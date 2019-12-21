Газпром не готовий брати на себе ризики українського законодавства - Вітренко

Угода між Газпромом і Нафтогазом, яка буде укладена відповідно до міжнародного права, має повністю відповідати європейським нормам.

Про це у Facebook повідомив виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко.

«В угоді між Газпромом і Нафтогазом буде наперед визначений тариф. І вона буде укладена за міжнародним правом і з міжнародним арбітражем. При цьому вона має повністю відповідати європейським нормам», - написав Вітренко.

Він зазначив, що Газпром має укласти з Нафтогазом угоду на організацію транзиту газу на п’ять років - з визначеними обсягами, під які НАК забронює потужності у відокремленого оператора газотранспортної системи. За ці потужності Газпром гарантовано має заплатити Нафтогазу, а Нафтогаз потім - оператору.

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Вітренко зазначив: «Угода між Нафтогазом і оператором - це стандартний (для всіх користувачів газотранспортної системи) договір на транспортування, який відповідно до українського законодавства визначається Регулятором. Тарифи за цим стандартним договором теж визначаються Регулятором».

Пояснюючи, навіщо потрібен Нафтогаз в угоді між Газпромом і оператором, керівник НАК указав, що «Газпром не готовий працювати за стандартним договором і брати на себе всі ризики українського законодавства і регулювання, особливо ризики змін у нормативно-правовій базі, які можуть статися кожного дня».

«Нафтогаз є більш пристосований до таких ризиків, оскільки це національна компанія, акціонером якого є український уряд», - наголосив Вітренко.

Як повідомляв Укрінформ, новий контракт на транзит російського газу через газотранспортну систему України укладуть строком на 5 років, після 2024 року його можуть продовжити. Раніше Юрій Вітренко заявив, що Україна та Росія мають підписати всі відповідні угоди до 29 грудня, аби запустити транзит з 1 січня 2020 року.