Газпром не підписуватиме угоду напряму з оператором ГТС - Вітренко

Відповідно до європейських правил між Україною та Росією буде підписана система угод на транзит газу. Зокрема, Газпром підпише угоду з НАК “Нафтогаз” на організацію транспортування, а Нафтогаз — з оператором газотранспортної системи.

Про це повідомив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Передбачається, що буде контракт за європейськими правилами: з сертифікованим оператором газотранспортної системи і відокремленим від Нафтогазу. Але при цьому ця система контрактів передбачає, що буде угода між Газпромом та Нафтогазом на організацію транспортування. І буде потім відповідно угода між Нафтогазом і відокремленим оператором на транспортування газу”, - заявив Вітренко.

Він додав, що така транспортна угода за європейськими правилами є стандартною для всіх учасників ринку.

“Це було суттєвим обмеженням для того, щоб укласти пряму угоду між Газпромом і відокремленим оператором ГТС. Тому була задіяна система контрактів, а не один контракт. Коли є контракт між Нафтогазом і Газпромом і контракт з оператором”, - пояснив Вітренко.

Як повідомляв Укрінформ, після п’ятого раунду газових переговорів, що проходили 19 грудня у Берліні, міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель і його російський колега Олександр Новак заявили, що “відпрацювали кінцевий протокол”, який наближає сторони до підписання фінальних договорів. На переговорах у Мінську 20 грудня представники Єврокомісії, України та РФ досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу територією України.

31 грудня 2019 року закінчується дія договору між господарюючими суб'єктами України та Росії щодо умов транспортування російського природного газу по українській території в Європу. Раніше міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель заявляв, що пріоритетом для України є підписання довгострокового договору з чіткими обсягами транспортування газу.