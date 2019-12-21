Угода про сполучення між операторами ГТС України і РФ може бути погоджена вже сьогодні

Угода про інтерконектор (сполучення) між ТОВ "Оператором ГТС України" та російським Газпромом, яка є одним з двох контрактів, необхідних для продовження транзиту, може бути узгоджена вже сьогодні.

Про це на брифінгу повідомив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Сергій Макогон поїхав до Відня, бо нам треба дуже активно працювати по всіх технічних питаннях врегулювання договорів про сполучення між операторами interconnection agreement, між відповідно „Газпромом“ як оператором газотранспортної системи Росії і "Оператором ГТС України", - сказав виконавчий директор НАК.

Вітренко висловив сподівання, що уже сьогодні угода може буде погоджена, оскільки вона є необхідною для того, щоб технічно був транзит з 1 січня.

Як повідомляв Укрінформ, після п’ятого раунду газових переговорів, що проходили 19 грудня у Берліні, міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель і його російський колега Олександр Новак заявили, що “відпрацювали кінцевий протокол”, який наближає сторони до підписання фінальних договорів.

На переговорах у Мінську 20 грудня представники Єврокомісії, України та РФ досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу територією України.

31 грудня 2019 року закінчується дія договору між господарюючими суб'єктами України та Росії щодо умов транспортування російського природного газу по українській території в Європу.