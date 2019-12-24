Кабмін зібрався на екстрене засідання щодо газу - депутат

Кабінет міністрів у вівторок, 24 грудня, зібрався на екстрене засідання щодо газових переговорів з Російською Федерацією.

Про це повідомив народний депутат від фракції «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко у Telegram.

"Найближчим часом розпочнеться екстрене засідання Кабміну з питання газових переговорів з Росією", - йдеться в повідомленні.

За його словами, засідання відбудеться в закритому форматі.

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Як повідомляв Укрінформ, на переговорах у Мінську 20 грудня представники Єврокомісії, України і РФ досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу по території України.

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Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель на брифінгу 21 грудня повідомив, що транзитний договір щодо газу між Україною і Росією планується на п'ять років з можливістю його пролонгації на десять років. Він зазначив, що обсяги, які зафіксовані, мінімально гарантовані для отримання транзитної візи 65 млрд кубометрів у перший рік, по 40 млрд кубометрів - на наступні чотири роки.

З 1 грудня 2019 року спливає дія договору між господарюючими суб'єктами України та Росії щодо умов транспортування російського природного газу українською територією до Європи.