Оператор ГТС України отримав ліцензію

НКРЕКП остаточно сертифікувала ТОВ "Оператор ГТС" та видала новому оператору газотранспортної системи ліцензію на право провадження господарської діяльності з транспортування природного газу з 01 січня 2020 року.

Про це стало відомо під час засідання комісії.

Зазначені постанови набирають чинності з 1 січня 2020 року.

Окремим рішенням Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановила тарифи на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу ГТС на регуляторний період 2020–2024 роки. Були також затверджені коефіцієнти, які враховують період замовлення потужності: добовий, місячний, квартальний.

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Як повідомляв Укрінформ, Акціонерне товариство "Укртрансгаз" збільшило розмір статутного капіталу ТОВ "Оператор ГТС України" до 3,8 млрд грн.

Секретаріат Енергетичного співтовариства 17 грудня оприлюднив позитивний висновок щодо сертифікації ТОВ «Оператор ГТС України» (ОГТСУ) як оператора газотранспортної системи.