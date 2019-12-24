Вартість оренди сільгоспземель після відкриття ринку зростатиме поступово - Милованов

Вартість оренди землі сільськогосподарського призначення буде поступово зростати після запуску ринку в Україні.

Про це розповів міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов в інтерв’ю для“РБК-Україна”.

“Я впевнений, що зросте (вартість оренди сільгоспземлі - ред.). Не швидко, але поступово буде зростати. Додаткові нові люди можливо прийдуть на ринок, але це не буде вибух попиту. Хто хотів, вже раніше купив землю через довгострокову оренду. Для більшого попиту ми могли тільки додати іноземців, які хочуть інвестувати, а не обробляти”, - зазначив Милованов.

На його думку, зростання оренди сільськогосподарської землі в Україні спричинятиме не збільшення попиту, а зростання продуктивності цієї землі.

“На гектарі можна більше заробити, прибуток має зрости. А для цього потрібна переробка, яку за два місяці не запустиш”, - зауважив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, у Програмі дій Кабінету міністрів України на 5 років передбачено, що ринок земель сільськогосподарського призначення, який буде запущено у жовтні 2020 року приведе до збільшення вартості оренди за 1 гектар в середньому по країні з 1700 грн у 2018 році до 4000 грн у 2024 році.

Верховна Рада України 13 листопада 2019 року ухвалила у першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10). Проєкт закону передбачає скасування заборони на продаж землі з 1 жовтня 2020 року

20 грудня голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики провести дев'ять засідань до 10 січня 2020 року для розгляду пропозицій і поправок, які надійшли під час підготовки до другого читання законопроєкту №2178-10. Всього у Верховній Раді зареєстровано понад 4,6 тис. поправок до другого читання законопроєкту.