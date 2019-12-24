Представники уряду та Нацбанку обговорили підсумки року для економіки

Представники Кабінету міністрів та Національного Банку обговорили підсумки року для української економіки та фінансових ринків.

Про це повідомляє Урядовий портал у Facebook.

"Уряд та Нацбанк продовжують традицію діалогу в рамках Меморандуму про взаємодію. Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук та Голова НБУ Яків Смолій зустрілися, щоб підбити підсумки року для української економіки та фінансових ринків", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що у нараді взяли участь перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова, заступники Голови НБУ Дмитро Сологуб та Олег Чурій, міністр фінансів Оксана Маркарова та міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов.

"Учасники обговорили стан, в якому українська економіка завершує поточний рік, нові домовленості України та Росії про транзит газу та їх вплив на ключові макрофінансові показники, очікуваний перегляд макроекономічних прогнозів на наступні роки", - додають в уряді.

Як повідомлялося 16 грудня, Кабінет міністрів та Національний банк України запровадили традицію регулярних зустрічей з метою досягнення стійкого економічного зростання та цінової стабільності. Також зазначалося, що такі зустрічі у форматі "на каву" мають виключно координаційний характер та є майданчиком для діалогу, а не для ухвалення рішень.

Меморандум про взаємодію між Кабінетом міністрів і НБУ передбачає спільні зусилля інституцій для забезпечення цінової стабільності як необхідної передумови для стійкого економічного зростання в Україні, сприятиме поліпшенню очікувань населення і бізнесу, зокрема інфляційних, та підвищити довіру інвесторів до української економіки.