Екскерівництву "Дельта Банку" оголосили підозру у розкраданні 4,4 мільярда

Правоохоронці оголосили підозру екскерівництву правління АТ "Дельта Банк" у розкраданні 4,4 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

"Сьогодні, 23 грудня, відповідні підозри було оголошено колишній голові ради директорів АТ "Дельта Банк", заступнику начальника департаменту корпоративного бізнесу АТ "Дельта Банк" та директору одного з товариств з обмеженою відповідальністю", - зазначається у повідомленні.

Оперативне супроводження матеріалів справи здійснювалося працівниками Департаменту кіберполіції спільно зі слідчими поліції Києва, за процесуального керівництва Генеральної прокуратури України.

Правоохоронці встановили, що посадові особи АТ "Дельта Банк" незаконного виводили грошові активи в особливо великих розмірах. Вони упродовж 2012-2015 років здійснювали кредитування підконтрольного фіктивного суб’єкта господарської діяльності. Гроші перераховувалися на підставі фіктивних угод за межі території України на рахунки підконтрольних офшорних компаній.

Службові особи АТ "Дельта Банк" для прикриття такої незаконної діяльності несанкціоновано втручалися в роботу міжнародної платіжної системи та вносили неправдиві відомості до автоматизованої банківської системи. Такі дії стали підставою визнання АТ "Дельта Банк" неплатоспроможним.

Згідно з висновками судово-економічних експертиз, підтверджено завдані посадовими особами АТ "Дельта Банк" збитки в сумі 4,4 млрд гривень.

Наразі перевіряється можлива причетність й інших службових осіб та власників АТ "Дельта Банк" до такої протиправної діяльності.