"Дельта банк" повернув НБУ понад 900 мільйонів рефінансу

Національний банк України 21 листопада 2019 року домігся погашення заборгованості за кредитом рефінансування "Дельта Банку" у розмірі 924,22 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Погашення відбулось за рахунок стягнення переданого "Дельта Банком" Національному банку заставного майна – облігацій Державної іпотечної установи", - йдеться в повідомленні.

Судовий спір за позовом Національного банку про звернення стягнення на заставлені цінні папери розглядався з квітня 2017 року, загалом відбулося більше 20 засідань із цього питання. 11 листопада 2019 року Північним апеляційним господарським судом ухвалено рішення, на виконання якого і відбулось погашення у повному обсязі заборгованості за одним із кредитів рефінансування, який було надано "Дельта Банку" 12 вересня 2014 року.

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За словами начальника Управління роботи з проблемними активами Павла Поляруша, Національний банк став повноправним власником облігацій та набув право як на отримання коштів від погашення цінних паперів, що відбудеться 18 листопада 2020 року, так і купонного доходу за ними.

"Загалом ми розраховуємо на отримання від Державної іпотечної установи коштів у розмірі 1 072,76 млн грн", - зазначив Поляруш.

У Нацбанку зазначають, що після здійснення погашення загальний розмір заборгованості "Дельта Банку" перед Національним банком за кредитами рефінансування зменшився з 5,82 млрд грн до 4,89 млрд грн.