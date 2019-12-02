"Дельта банк" повернув НБУ понад 900 мільйонів рефінансу
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
"Погашення відбулось за рахунок стягнення переданого "Дельта Банком" Національному банку заставного майна – облігацій Державної іпотечної установи", - йдеться в повідомленні.
Судовий спір за позовом Національного банку про звернення стягнення на заставлені цінні папери розглядався з квітня 2017 року, загалом відбулося більше 20 засідань із цього питання. 11 листопада 2019 року Північним апеляційним господарським судом ухвалено рішення, на виконання якого і відбулось погашення у повному обсязі заборгованості за одним із кредитів рефінансування, який було надано "Дельта Банку" 12 вересня 2014 року.
За словами начальника Управління роботи з проблемними активами Павла Поляруша, Національний банк став повноправним власником облігацій та набув право як на отримання коштів від погашення цінних паперів, що відбудеться 18 листопада 2020 року, так і купонного доходу за ними.
"Загалом ми розраховуємо на отримання від Державної іпотечної установи коштів у розмірі 1 072,76 млн грн", - зазначив Поляруш.
У Нацбанку зазначають, що після здійснення погашення загальний розмір заборгованості "Дельта Банку" перед Національним банком за кредитами рефінансування зменшився з 5,82 млрд грн до 4,89 млрд грн.