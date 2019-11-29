Колишніх топменеджерів VAB банку оголосили у розшук

Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук ексголову правління VAB банку Дениса Мальцева.

Про це йдеться у розділі "Розшукові обліки" на сайті МВС.

Зазначається, що дата зникнення Мальцева - 21 листопада, запобіжний захід до нього не застосовувався. Він обвинувачується за ст. 191 ч. 5 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ст. 209 ч. 3 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Також НАБУ оголосило в розшук ексглаву наглядової ради VAB банку Наталію Василюк. Датою її зникнення зазначається той же день, що і Мальцева - 21 листопада. Статті обвинувачення аналогічні - ст. 191 ч. 5; ст. 209 ч. 3 Кримінального кодексу, запобіжний захід до неї не застосовувався. Як повідомлялося, ексвласника VAB банку Олега Бахматюка оголосили у національний розшук 22 листопада. НАБУ оголосило підозру Бахматюку у справі заволодіння 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту Нацбанку. Читайте також: Бахматюк винен державі майже 30 мільярдів — НБУ

За даними пресслужби Національного банку, Бахматюк загалом винен державі 29,3 млрд грн. Сума боргу складається з: 11 млрд грн – Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, який виплатив цю суму вкладникам двох банків – "Фінансова ініціатива" та VAB банку, власником яких був Бахматюк, 10,6 млрд грн – Національному банку за кредитами рефінансування, виданим згаданим банкам, та 7,7 млрд грн – трьом державним банкам.