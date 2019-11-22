Бахматюка оголосили у розшук

Колишнього власника VAB банку Олега Бахматюка оголосили у національний розшук.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті Міністерства внутрішніх справ.

У базі розшуку часом зникнення Бахматюка значиться 21 листопада 2019 року.

Колишнього власника VAB банку розшукує Національне антикорупційне бюро.

Як повідомлялося, НАБУ повідомило про підозру власнику і ексголові “VAB Банку” Олегу Бахматюку у справі заволодіння 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту Нацбанку.

За даними пресслужби Національного банку, Бахматюк загалом винен державі 29,3 млрд грн. Сума боргу складається з: 11 млрд грн – Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, який виплатив цю суму вкладникам двох банків – "Фінансова ініціатива" та VAB банку, власником яких був Бахматюк, 10,6 млрд грн – Національному банку за кредитами рефінансування, виданим згаданим банкам, та 7,7 млрд грн – трьом державним банкам.