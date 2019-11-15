Бахматюк винен державі майже 30 мільярдів — НБУ

Колишній власник "VAB Банку" та банку "Фінансова ініціатива" Олег Бахматюк винен державі 29,3 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку у Facebook.

"Заборгованість Олега Бахматюка перед державою більша, ніж передбачені кошти на ліки для українців у держбюджеті-2020. Загалом він винен державі 29,3 млрд грн. Сума боргу складається з: 11 млрд грн – Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, який виплатив цю суму вкладникам двох банків – "Фінансова ініціатива" та "ВіЕйБі Банку", власником яких був О. Бахматюк, 10,6 млрд грн – Національному банку за кредитами рефінансування, виданим згаданим банкам, та 7,7 млрд грн – трьом державним банкам", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що аби гарантувати повернення коштів за кредитами рефінансування, НБУ свого часу не лише домігся від Бахматюка офіційного визнання себе власником "Фінансової ініціативи" та "VAB Банку", а й уперше уклав з ним договір особистої поруки.

У НБУ нагадали, що заборгованість Бахматюка перед регулятором забезпечена його особистими поруками про її погашення на загальну суму 8,6 млрд грн та майновими поруками його компаній.

"Для того, щоб ці поруки перетворилися в реальне повернення коштів, НБУ подав проти нього та його компаній більше 50 позовів в суди", - зауважили в Нацбанку.

Як повідомляв Укрінформ, 11-12 листопада про підозру у заволодінні стабілізаційним кредитом було повідомлено 8 особам, серед яких чинні та колишні посадовці Нацбанку, "VAB Банку" та низки приватних компаній, пов’язаних із власниками "VAB Банку". У справі фігурує голова правління "Райффайзен банку" Олександр Писарук. До 2015 року він обіймав посаду заступника голови Нацбанку.

У НАБУ поінформували, що у жовтні 2014 року ПАТ "VAB Банк", віднесений до категорії проблемних банків, звернувся до НБУ з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна. Попри те, що банк не надав усіх необхідних документів, правління Нацбанку, всупереч вимогам законодавства, пристало на його пропозицію. При цьому вартість нерухомості, переданої в заставу Нацбанку, була завищена майже в 25 разів шляхом складення підроблених звітів про оцінку.

У ході досудового слідства експертизою було встановлено, що реальна вартість заставленої нерухомості становить 72,62 млн гривень проти 1,8 млрд гривень, заявлених "VAB Банком". Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи трьом підозрюваним у справі про заволодіння стабкредитом НБУ.

Національне антикорупційне бюро 13 листопада повідомило про підозру власнику і ексголові "VAB Банку" у справі про заволодіння 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту НБУ.