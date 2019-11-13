НАБУ повідомило про підозру власнику “VAB Банку” Бахматюку

Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру власнику і ексголові “VAB Банку” у справі про заволодіння 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту НБУ.

Про це інформує пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

“У середу, 13 листопада 2019 року, за процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ повідомили про підозру власнику та колишньому голові правління ПАТ “ВіЕйБі Банк” про підозру у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що повідомлення про підозри були надіслані поштою і вручені житлово-експлуатаційній організації за місцем реєстрації фігурантів провадження, оскільки їх місцезнаходження не відоме.

Як відомо, власником “VAB Банку” є Олег Бахматюк.

Як повідомлялося, 11-12 листопада про підозру у заволодінні стабілізаційним кредитом було повідомлено 8 особам, серед яких чинні та колишні посадовці Нацбанку, “VAB Банку” та низки приватних компаній, пов’язаних із власниками “VAB Банку”.

Серед підозрюваних – колишній перший заступник голови НБУ, колишній директор Генерального департаменту банківського нагляду; колишній виконувач обов’язків начальника управління Нацбанку по м. Києву та Київській області, також колишні посадовці ПАТ “VAB Банк” - голова спостережної ради, заступник голови правління банку та троє посадових осіб приватних компаній, пов’язаних з бенефіціарними власниками “VAB Банку”.

За повідомленнями ЗМІ, у справі фігурує голова правлення "Райффайзен банку" Олександр Писарук. До 2015 року він обіймав посаду заступника голови Нацбанку.

У НАБУ поінформували, що у жовтні 2014 року ПАТ “VAB Банку”, віднесений до категорії проблемних банків, звернувся до НБУ з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна. Попри те, що вказаний банк не надав всіх необхідних для цього документів, правління Нацбанку, всупереч вимогам законодавства, пристало на його пропозицію. При цьому вартість нерухомості, переданої в заставу Нацбанку, була завищена майже у 25 разів шляхом складення підроблених звітів про оцінку.

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В ході досудового слідства експертизою було встановлено, що реальна вартість заставленої нерухомості складає 72,62 млн гривень проти 1,8 млрд гривень, заявлених “VAB Банком”. Як наслідок, “VAB Банк” отримав 1,2 млрд гривень стабілізаційного кредиту. У НАБУ вказують, що раніше вказана банківська установа вже отримувала від Нацбанку 3 млрд гривень кредиту, які не повернули. Стабілізаційний кредит у 1,2 млрд гривень, отриманий від НБУ строком на два роки, “VAB Банк” також досі не повернув.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи трьом підозрюваним у справі про заволодіння стабкредитом НБУ.