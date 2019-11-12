Смолій перервав закордонне відрядження через інформацію про затримання посадовців Нацбанку

Голова Національного банку України Яків Смолій перервав закордонне відрядження через затримання посадовців НБУ.

Про це повідомила у Facebook директор департаменту комунікацій НБУ Наталія Бондаренко.

"Уся команда керівництва НБУ на своїх робочих місцях. Жодних обшуків та затримань не було. Голова НБУ перервав закордонне відрядження та терміново повертається в Україну, щоб бути разом зі своєю командою", - йдеться у заяві.

Вона стала реакцією на повідомлення НАБУ про те, що воно спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою 11 листопада 2019 року затримало 7 осіб за підозрою у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, який НБУ надав у 2014 році ПАТ "ВіЕйБі Банк".

"Йдеться про колишніх та чинних посадовців Національного банку України, ПАТ "ВіЕйБі Банк" та приватних компаній, пов’язаних із кінцевими бенефіціарами "ВіЕйБі Банку". Попередньо дії затриманих кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу", - повідомляла пресслужба НАБУ.

Разом з тим в аграрному холдингу "Укрлендфармінг", власником якого є Олег Бахматюк, і якому належав ВіЕйБі банк, оприлюднили заяву, в якій спростовують інформацію щодо незаконного витрачання 1,2 млрд грн, які банк отримав від НБУ.

"Абсолютна неправда, яка неодноразово була спростована різноманітними експертизами та офіційними висновками Фонду гарантування вкладів (до цих висновків за всі ці роки НАБУ не мало жодних претензій)", - наголосили в компанії.