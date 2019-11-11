НАБУ затримало підозрюваних у заволодінні 1,2 мільярда кредиту НБУ

Правоохоронці затримали сімох осіб, яких підозрюють у заволодінні стабілізаційним кредитом Нацбанку в розмірі 1,2 млрд грн.

Про це у Facebook повідомляє НАБУ.

"НАБУ та САП 11 листопада затримали 7 осіб за підозрою у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України у 2014 році ПАТ "ВіЕйБі Банк", - зазначається в повідомленні.

Як уточнюють у НАБУ, йдеться про колишніх та чинних посадовців НБУ, ПАТ "ВіЕйБі Банк" та приватних компаній, пов’язаних із кінцевими бенефіціарами "ВіЕйБі Банку".

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Попередньо дії затриманих кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою).

Вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу.

Деталі справи в НАБУ обіцяють повідомити згодом.