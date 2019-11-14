46 мільярдів кредитів: Олігархи, банки яких найбільше заборгували НБУ

Найбільшими боржниками за кредитами рефінансування, які видав НБУ, є банки олігархів Олега Бахматюка та Дмира Фірташа.

Про це повідомляє пресслужба регулятора у Facebook.

"На початок листопада 2019 року загальний борг неплатоспроможних банків перед НБУ за кредитами рефінансування – близько 46 млрд грн з урахуванням відсотків. 🥚Майже чверть цього боргу – це заборгованість банків однієї особи – Олега Бахматюка. Його два банки: "ВіЕйБі Банк" та банк "Фінансова ініціатива" заборгували НБУ 10,6 млрд грн", - зазначається у повідомленні.

Заборгованість інших банків перед НБУ менша: банк "Надра" Дмитра Фірташа – 10,4 млрд грн; банк "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго – 6,7 млрд грн; "Дельта Банк" Миколи Лагуна – 5,8 млрд грн; "Імексбанк" Леоніда Клімова – 3,3 млрд грн.

НБУ окремо вказав на заборгованість ПриватБанку за погашення, якої поручився Ігор Коломойський – 7,7 млрд грн: "Але наголошуємо – це заборгованість виключно перед Національним банком. Загальна заборгованість деяких з цих осіб перед кредиторами та державою значно більша".

Регулятор підкреслює, що активно працює над стягненням коштів як з самих власників цих банків, так і з підконтрольних їм компаній. Адже вони надали особисті та майнові поруки, тобто гарантували, що ці борги будуть погашені.

"Так, проти Ігоря Коломойського та його компаній подано більше 140 позовів; 🥚проти Олега Бахматюка та його компаній – більше 50 позовів; проти Костянтина Жеваго та його компаній – 30 позовів; проти Миколи Лагуна та його компаній – 10 позовів; проти Леоніда Клімова та його компаній – 7 позовів", повідомляє НБУ.

Однак, зазначає пресслужба, більшість цих судових процесів тягнуться роками: "Навіть якщо Національний банк отримує рішення на свою користь, ці особи всіляко перешкоджають виконанню рішення судів, а реалізації активів Державною виконавчою службою відбувається повільно".

Детальніше про активні судові процеси можна подивитися за посиланням.