Бахматюк заборгував Нацбанку 10,6 мільярда

Колишній власник “VAB Банку” та банку "Фінансова ініціатива" Олег Бахматюк заборгував Національному банку 10,6 млрд грн, і починаючи НБУ з 2015 року подав понад 50 позовів у суди проти нього і його компаній.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку у Facebook.

"За двома своїми банками (VAB Банк та Фінансова ініціатива - ред.) Олег Бахматюк заборгував 10,6 млрд грн Національному банку. У НБУ є особиста порука Бахматюка на 8,6 млрд грн та майнові поруки його компаній про погашення цієї заборгованості. Оскільки самостійно бізнесмен не перерахував жодної копійки власних коштів на погашення своїх боргів, Національний банк з 2015 року подав більше 50 позовів у суди проти нього і його компаній", - ідеться в повідомленні.

У НБУ додали, що мають 19 судових рішень на свою користь, які набули законної сили щодо “Фінансової ініціативи”, але жодного рішення, яке набуло чинності, щодо “VAB Банку”.

"Проте навіть 19 (судових - ред.) перемог не дозволили поки забезпечити погашення боргів: реалізація майна Державною виконавчою службою йде напрочуд кволо", - зазначили в регуляторі.

У Нацбанку нагадали, що у 2014 році, коли Україну накрила криза, а біля банків стояли черги вкладників, не виникало питання, видавати рефінансування чи ні. Позичальники не могли обслуговувати кредити, а банки – вчасно повертати депозити, і “VAB Банк”– не виняток.

"Загалом у 2014 році “VAB Банк” отримав кредити на 3 млрд грн, зокрема у жовтні – на 1,2 млрд грн. У свою чергу, Національний банк дотримувався усіх процедур видачі стабілізаційного кредиту", - наголосили у пресслужбі.

У регуляторі додають, що у забезпечення Бахматюк як власник "VAB Банку" уклав з НБУ договір особистої поруки – особисто поручився всіма статками та майном.

Зазначається, що загалом у НБУ є особисті поруки Бахматюка на суму 8,6 млрд грн. Також підконтрольна йому “Станіславська торгова компанія” надала в заставу нерухомість у Івано-Франківську. Незалежний оцінювач оцінив її у 1,2 млрд грн.

"Кошти були спрямовані на виплату вкладникам. Усі кошти були використані на виплати 80 тис. вкладникам упродовж 18 днів. У середньому банк виплачував щодня понад 100 млн грн", - наголошують у НБУ.

Як повідомляв Укрінформ, 11-12 листопада про підозру у заволодінні стабілізаційним кредитом було повідомлено 8 особам, серед яких чинні та колишні посадовці Нацбанку, “VAB Банку” та низки приватних компаній, пов’язаних із власниками “VAB Банку”.

За повідомленнями ЗМІ, у справі фігурує голова правлення "Райффайзен банку" Олександр Писарук. До 2015 року він обіймав посаду заступника голови Нацбанку.

У НАБУ поінформували, що у жовтні 2014 року ПАТ “VAB Банк”, віднесений до категорії проблемних банків, звернувся до НБУ з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна. Незважаючи на те, що банк не надав усіх необхідних документів, правління Нацбанку, всупереч вимогам законодавства, пристало на його пропозицію. При цьому вартість нерухомості, переданої в заставу Нацбанку, була завищена майже в 25 разів шляхом складення підроблених звітів про оцінку.

У ході досудового слідства експертизою було встановлено, що реальна вартість заставленої нерухомості становить 72,62 млн гривень проти 1,8 млрд гривень, заявлених “VAB Банком”.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи трьом підозрюваним у справі про заволодіння стабкредитом НБУ.

Національне антикорупційне бюро 13 листопада повідомило про підозру власнику і ексголові “VAB Банку” у справі про заволодіння 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту НБУ.