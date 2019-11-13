"Справа банкірів": Антикорупційний суд арештував четвертого підозрюваного

“Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід засновнику одного з товариств, який підозрюється у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України ПАТ «ВіЕйБі Банк» у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 576 300 гривень”. - йдеться у повідомленні.

Це вже четвертий підозрюваний у вказаній справі, якому ВАКС обрав запобіжний захід.

Як повідомлялося, 11-12 листопада було повідомлено про підозру 8 особам у заволодінні стабілізаційним кредитом, серед яких чинні та колишні посадовці Нацбанку, «ВіЕйБі Банку» та низки приватних компаній, пов’язаних із власниками «ВіЕйБі Банку».

Серед підозрюваних – колишній перший заступник голови НБУ, колишній директор Генерального департаменту банківського нагляду; колишній виконувач обов’язків начальника управління Нацбанку України по м. Києву та Київській області, також колишні посадовці ПАТ «ВіЕйБі Банк» - голова спостережної ради, заступник голови правління банку та троє посадових осіб приватних компаній, пов’язаних з бенефіціарними власниками ПАТ «ВіЕйБі Банк».

За повідомленнями ЗМІ, у справі фігурує голова правлення "Райффайзен банку" Олександр Писарук. До 2015 року він обіймав посаду заступника голови Нацбанку.

У НАБУ поінформували, що у жовтні 2014 року ПАТ «ВіЕйБі Банк», віднесений до категорії проблемних банків, звернувся до НБУ з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна. Попри те, що вказаний банк не надав всіх необхідних для цього документів, правління Нацбанку, всупереч вимогам законодавства, пристало на його пропозицію. При цьому вартість нерухомості, переданої в заставу Нацбанку, була завищена майже в 25 разів шляхом складення підроблених звітів про оцінку. Вже в ході досудового слідства експертизою було встановлено, що реальна вартість заставленої нерухомості становить 72,62 млн гривень попри 1,8 млрд гривень, заявлених «ВіЕйБі Банком».

Як наслідок, службовцями НБУ «ВіЕйБі Банку»було надано 1,2 млдр гривень стабілізаційного кредиту. У НАБУ вказують, що раніше вказана банківська установа вже отримувала від Нацбанку 3 млрд гривень кредиту, які не повернули. А в листопаді 2014 року взагалі «ВіЕйБі Банк» було визнано неплатоспроможним. На сьогодні стабалізаційний кредит у 1,2 млрд гривень, отриманий від НБУ строком на два роки, досі не повернули.

Раніше ВАКС обрав запобіжні заходи трьом підозрюваним у справі про заволодіння стабкредитом НБУ.