"Зникнення" мільярда НБУ: Антикорупційний суд відправив Каленського під домашній арешт

ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту члену ради НБУ Миколі Каленському, який є одним із фігурантів справи про заволодіння 1,2 мільярда гривень стабілізаційного кредиту, наданого НБУ для ПАТ "ВіЕйБі Банк".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Суд ухвалив обрати Миколі Каленському запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту...”, - оголосила слідча суддя.

Крім того, суд зобов’язав Каленського здати паспорт для виїзду за кордон, носити електронний браслет, прибувати до детектива за першим викликом і не виїжджати за межі Київської області.

Це рішення може бути оскаржено в Апеляційній палаті ВАКС протягом п’яти днів.

Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро 11-12 листопада оголосило підозру вісьмом колишнім та чинним працівникам Нацбанку у справі заволодіння 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту для ПАТ «ВіЕйБі Банк».

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Серед підозрюваних – колишній перший заступник голови НБУ, колишній директор Генерального департаменту банківського нагляду; колишній виконувач обов’язків начальника управління Нацбанку України по м. Києву та Київській області, також колишні посадовці ПАТ «ВіЕйБі Банк» - голова спостережної ради, заступник голови правління банку та троє посадових осіб приватних компаній, пов’язаних з бенефіціарними власниками ПАТ «ВіЕйБі Банк».

Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до Вищого антикорупційного суду клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави від 2,5 млн гривень до 30 млн гривень.

За повідомленнями ЗМІ, у справі фігурує голова правлення "Райффайзен банку" Олександр Писарук. До 2015 року він обіймав посаду заступника голови Нацбанку.

Як поінформували в НАБУ, у жовтні 2014 року ПАТ «ВіЕйБі Банк», віднесений до категорії проблемних банків, звернувся до НБУ з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна. Незважаючи на те, що вказаний банк не надав всіх необхідних для цього документів, правління Нацбанку, всупереч вимогам законодавства, пристало на його пропозицію, заявили в антикорупційному бюро.

При цьому вартість нерухомості, переданої в заставу Нацбанку, була завищена майже в 25 разів шляхом складення підроблених звітів про оцінку. Вже в ході досудового слідства експертизою було встановлено, що реальна вартість заставленої нерухомості становить 72,62 млн гривень попри 1,8 млрд гивень, заявлених «ВіЕйБі Банком».

Як наслідок, службовцями НБУ «ВіЕйБі Банку»було надано 1,2 млрд гривень стабілізаційного кредиту.

У НАБУ вказують, що раніше вказана банківська установа вже отримувала від Нацбанку кредит у 3 млрд гривень, які не повернули.

А в листопаді 2014 року взагалі «ВіЕйБі Банк» було визнано неплатоспроможним.

На сьогодні стабілізаційний кредит у 1,2 млрд гривень, отриманий від НБУ строком на два роки, досі не повернули.