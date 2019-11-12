Правління Нацбанку хоче взяти на поруки члена ради НБУ Каленського

Правління Національного банку України висловило готовність узяти на поруки обвинуваченого у причетності до розкрадання рефінансування "ВіЕйБі Банку" члена ради НБУ Миколи Каленського.

Про це повідомляє перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова в Facebook.

"Всі присутні у Києві члени правління НБУ озвучили у Вищому антикорупційному суді свою готовність взяти Миколу Каленського на поруки, відстоюючи інституційність рішень НБУ", - написала вона.

Також вона опублікувала відповідне відео із засідання Вищого антикорупційного суду.

Як повідомлялося, НАБУ повідомило про підозру вісьмом колишнім та чинним працівникам Нацбанку у справі про заволодіння 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту для ПАТ "ВіЕйБі Банк".

Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до Вищого антикорупційного суду клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави від 2,5 млн гривень до 30 млн гривень.

Серед підозрюваних – колишній перший заступник голови НБУ, колишній директор Генерального департаменту банківського нагляду; колишній виконувач обов’язків начальника управління Нацбанку України по м. Києву та Київській області, колишні посадовці ПАТ "ВіЕйБі Банк" - голова спостережної ради, заступник голови правління банку та троє посадових осіб приватних компаній, пов’язаних з бенефіціарними власниками ПАТ "ВіЕйБі Банк".

За повідомленнями ЗМІ, у справі фігурує голова правлення "Райффайзен банку" Олександр Писарук. До 2015 року він обіймав посаду заступника голови Нацбанку.

У НАБУ поінформували, що у жовтні 2014 року ПАТ "ВіЕйБі Банк", віднесений до категорії проблемних банків, звернувся до НБУ з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна. Незважаючи на те, що вказаний банк не надав всіх необхідних для цього документів, правління Нацбанку, всупереч вимогам законодавства, пристало на його пропозицію.

При цьому вартість нерухомості, переданої в заставу Нацбанку, була завищена майже в 25 разів шляхом складення підроблених звітів про оцінку. Вже під час досудового слідства експертиза встановила, що реальна вартість заставленої нерухомості становить 72,62 млн гривень попри 1,8 млрд гивень, заявлених "ВіЕйБі Банком".

Як наслідок, службовцями НБУ "ВіЕйБі Банку" було надано 1,2 млдр гривень стабілізаційного кредиту.

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У НАБУ вказують, що раніше вказана банківська установа вже отримувала від Нацбанку 3 млрд гривень кредиту, які не повернули.

А в листопаді 2014 року взагалі "ВіЕйБі Банк" було визнано неплатоспроможним.

На сьогодні стабілізаційний кредит у 1,2 млрд гривень, отриманий від НБУ строком на два роки, досі не повернули.