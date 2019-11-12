"Зникнення" мільярда НБУ: до схеми можуть бути причетними 15 осіб

Слідство встановило, що до реалізації схеми із заволодіння 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту НБУ можуть бути причетні понад 15 осіб.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро розслідувань у Facebook.

"Слідство встановило, що до реалізації схеми із заволодіння 1,2 млрд гривень стабілізаційного кредиту НБУ можуть бути причетними понад 15 осіб. Вісьмом із них уже повідомили про підозру. Що стосується низки осіб, у тому числі бенефіціарного власника "ВіЕйБі банку", які наразі перебувають за межами країни, вирішується питання про направлення повідомлення про підозру у передбачений КПК України в таких випадках спосіб", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру вісьмом колишнім та чинним працівникам Нацбанку у справі про заволодіння 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту для ПАТ "ВіЕйБі Банк".

Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до Вищого антикорупційного суду клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави від 2,5 млн гривень до 30 млн гривень.

Серед підозрюваних – колишній перший заступник голови НБУ, колишній директор Генерального департаменту банківського нагляду; колишній виконувач обов’язків начальника управління Нацбанку України по м. Києву та Київській області, колишні посадовці ПАТ "ВіЕйБі Банк" - голова спостережної ради, заступник голови правління банку та троє посадових осіб приватних компаній, пов’язаних з бенефіціарними власниками ПАТ "ВіЕйБі Банк".

За повідомленнями ЗМІ, у справі фігурує голова правління "Райффайзен банку" Олександр Писарук. До 2015 року він обіймав посаду заступника голови Нацбанку.

У НАБУ поінформували, що у жовтні 2014 року ПАТ "ВіЕйБі Банк", віднесений до категорії проблемних банків, звернувся до НБУ з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна. Незважаючи на те, що вказаний банк не надав усіх необхідних для цього документів, правління Нацбанку, всупереч вимогам законодавства, пристало на його пропозицію.

При цьому вартість нерухомості, переданої в заставу Нацбанку, була завищена майже в 25 разів шляхом складення підроблених звітів про оцінку. Вже під час досудового слідства експертиза встановила, що реальна вартість заставленої нерухомості становить 72,62 млн гривень попри 1,8 млрд гивень, заявлених "ВіЕйБі Банком".

Як наслідок, службовцями НБУ "ВіЕйБі Банку" було надано 1,2 млрд гривень стабілізаційного кредиту.

У НАБУ вказують, що раніше вказана банківська установа вже отримувала від Нацбанку 3 млрд гривень кредиту, які не повернули.