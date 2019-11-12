В "ЄС" вважають затримання Писарука “вендеттою” Коломойского

У політичній партії "Європейська солідарність" вважають, що затримання голови правління "Райффайзен банку", одного з колишніх керівників НБУ Олександра Писарука є помстою українського бізнесмена Ігоря Коломойського за націоналізацію ПриватБанку і проведення в Україні банківської реформи.

Про це йдеться у заяві політсили, оприлюдненій у вівторок на сайті "ЄС".

"Силові дії правоохоронців, спрямовані проти голови правління "Райффайзен банку", одного з колишніх керівників НБУ Олександра Писарука, відомого фахівця в міжнародному фінансовому світі – це частина "вендетти", яку олігарх Ігор Коломойський оголосив не тільки експосадовцям Національного банку, а й усій банківській системі України. Це помста професіоналам, які провели в Україні банківську реформу, визнану світовими фінансовими експертами однією з найуспішніших. Це банальна розправа з командою Валерії Гонтаревої за націоналізацію ПриватБанку", - йдеться у заяві.

У партії нагадали, що попри те, що рішення про націоналізацію було ухвалене вже після звільнення Писарука з НБУ, ""замовник" цієї спецоперації готовий відіграватися на будь-кому з команди реформаторів".

У "Європейській солідарності" також переконані, що справа проти Писарука носить виключно замовний політичний характер.

Як повідомляв Укрінформ, детективи НАБУ повідомили про підозру вісьми особам у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України ПАТ "VAB Банк". Серед них - колишній перший заступник голови НБУ Олександр Писарук, а також ексдиректор Генерального департаменту банківського нагляду, колишній в.о. начальника управління НБУ по м. Києву та Київській обл., ексголова спостережної ради ПАТ "VAB Банк", ексзаступник голови правління ПАТ "VAB Банк" та троє посадових осіб приватних компаній, пов’язаних з бенефіціарними власниками ПАТ "VAB Банк».

Зазначається, що дії всіх осіб кваліфіковано за ч.5. ст.191 Кримінального кодексу України («Заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем»).

На даний час Вищий антикорупційний суд в Києві розглядає питання про обрання запобіжного заходу і застави щодо колишніх працівників НБУ, яких НАБУ звинувачує у зловживанні при наданні стабкредиту VAB Банку у 2014 році.

Голова Національного банку України Яків Смолій перервав закордонне відрядження через інформацію про затримання посадовців НБУ.

Правління Нацбанку прибуло до суду і готове виступити поручителем екс-працівників НБУ.