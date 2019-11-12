"Зниклий" мільярд НБУ: вісьмом фігурантам справи повідомили про підозру

Детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили про підозру вісьмом особам у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України ПАТ "VAB Банк".

Про це повідомляє пресслужба НАБУ у вівторок.

"11-12 листопада 2019 року детективи Національного бюро під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили восьми особам про підозру у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України ПАТ "ВіЕйБі Банк", - зазначається у повідомленні.

За інформацією НАБУ, йдеться про колишнього першого заступника голови НБУ, ексдиректора Генерального департаменту банківського нагляду, колишнього в.о. начальника управління НБУ по м. Києву та Київській обл., ексголову спостережної ради ПАТ "VAB Банк", ексзаступника голови правління ПАТ "VAB Банк" та трьох посадових осіб приватних компаній, пов’язаних з бенефіціарними власниками ПАТ "VAB Банк».

Зазначається, що дії всіх осіб кваліфіковано за ч.5. ст.191 Кримінального кодексу України («Заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем»).

Слідство з’ясувало, що в жовтні 2014 року «VAB Банк», віднесений до категорії проблемних банків, звернувся до НБУ з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна. Хоча, за інформацією НАБУ, «VAB Банк» не подав усіх необхідних для цього документів (як от програму фінансового оздоровлення банку, спрямовану на вирішення впродовж терміну користування стабілізаційним кредитом проблем ліквідності, поліпшення структури активів, дохідності, рентабельності тощо), правління Нацбанку, всупереч вимогам законодавства, пристало на його пропозицію.

При цьому, за інформацією НАБУ, вартість нерухомості, переданої в заставу Нацбанку, завищили майже в 25 разів шляхом складення підроблених звітів про оцінку. Експертиза, проведена під час досудового розслідування, встановила, що, реальна вартість заставленої нерухомості становить 72,62 млн грн попри 1,8 млрд грн, заявлених «VAB Банком».

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"Тим не менше, знаючи про завищену вартість заставного майна та відсутність усіх необхідних документів, службові особи НБУ надали 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту «ВіЕйБі Банк». Це — на додачу до раніше вже отриманих від Нацбанку та не повернутих 3 млрд грн кредитів. За 40 днів потому, в листопаді 2014 року, НБУ визнав «ВіЕйБі Банк» неплатоспроможним", - розповіли в пресслужбі Нацбюро.

За інформацією НАБУ, стабілізаційний кредит у 1,2 млрд грн, отриманий від НБУ терміном на два роки, «VAB Банк» не повернув.

Розслідування наведених фактів детективи НАБУ здійснюють з жовтня 2016 року. В лютому 2019 року колишній генеральний прокурор Юрій Луценко визначив підслідність у цьому кримінальному провадженні за ГСУ Національної поліції, слідчі якої 09.08.2019 закрили провадження на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України, тобто у зв’язку з відсутністю складу злочину.

Однак, у вересні 2019 року постанову про закриття скасовано генеральним прокурором Русланом Рябошапкою, який визнав підслідність у справі за детективами Національного бюро, розповіли в пресслужбі.

Наразі слідчі дії тривають. Детективи НАБУ встановлюють всі обставини вчинення злочину, в тому числі й коло осіб, які можуть бути до нього причетними.