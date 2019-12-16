Кабмін і Нацбанк регулярно збиратимуться "на каву"

Кабінет міністрів та Національний банк України започатковують запровадили традицію регулярних зустрічей з метою досягнення стійкого економічного зростання та цінової стабільності.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"Уряд та Національний банк України запровадили традицію регулярних зустрічей для посилення координації монетарної та економічної політик в межах Меморандуму про взаємодію з метою досягнення стійкого економічного зростання та цінової стабільності", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, зустрічі у форматі "на каву" мають виключно координаційний характер та є майданчиком для діалогу, а не для ухвалення рішень. У них беруть участь Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, голова НБУ Яків Смолій і члени правління Центробанку, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, міністр фінансів Оксана Маркарова та їхні заступники.

"Уряд, як і НБУ, незалежні один від одного, мають однакову мету - стабільна економіка, сильна фінансова система та, як результат, добробут українських громадян", - наголосив Прем'єр-міністр.

Меморандум про взаємодію між Кабінетом міністрів і НБУ передбачає спільні зусилля інституцій для забезпечення цінової стабільності як необхідної передумови для стійкого економічного зростання в Україні, сприятиме поліпшенню очікувань населення і бізнесу, зокрема інфляційних, та підвищити довіру інвесторів до української економіки.

Фото: kmu.gov.ua