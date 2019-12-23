У Нацбанку пояснили, що прискорило зниження облікової ставки

У зв’язку зі стрімкішим вичерпанням інфляційного тиску, збереженням сприятливої ситуації на валютному ринку та зміцненням обмінного курсу гривні стало можливим пришвидшення зниження облікової ставки.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку за підсумками дискусії членів Комітету з монетарної політики Національного банку щодо рівня облікової ставки.

"Пришвидшення зниження облікової ставки є можливим у зв’язку зі стрімкішим вичерпанням інфляційного тиску. Уповільнення темпів зростання споживчих цін до 5,1% у листопаді означає, що НБУ досяг своєї середньострокової інфляційної цілі у 5 +/-1% на декілька місяців раніше, ніж передбачав у своєму макроекономічному прогнозі", - йдеться в повідомленні.

Також, зазначають в НБУ, на користь зниження облікової ставки свідчить збереження сприятливої ситуації на валютному ринку. Так, ключовим чинником змін в інфляційній динаміці є зміцнення обмінного курсу гривні за рахунок зростання надходжень від експорту та стійкого припливу іноземного капіталу.

Уповільненню зростання цін також сприяли нижчі світові ціни на енергоресурси та розширення пропозиції окремих продуктів харчування.

За оцінкою членів комітету, пом’якшення монетарної політики стане підтримкою для економічного зростання, не перешкоджаючи стабілізації інфляції на рівні близько 5%. Натомість, збереження жорсткості монетарної політики може мати наслідком надмірне посилення обмінного курсу, що могло б зумовити виникнення дисбалансів у економіці. Стрімкіше зниження облікової ставки також прискорить здешевлення кредитних ресурсів в економіці і сприятиме подальшому зростанню економіки.

Як повідомляв Укрінформ, правління Національного банку України прийняло рішення знизити облікову ставку на 2 в.п., до 13,5% річних із 13 грудня 2019 року.